Teknik adamlık kariyerindeki ilk puan kaybını Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşayan Emre Belözoğlu'nun karşılaşma sonunda futbolcularıyla toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Genç hocanın, "Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" dediği belirlendi.

Sezonun geri kalan kısmı için çok inançlı olduğunu takıma bir kez daha ifade eden Emre Belözoğlu'nun, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Bu sözlerin futbolcular tarafından alkışlarla karşılandığı ve takım içinde kenetlenme yaşandığı da ifade edildi.