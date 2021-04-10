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    • 10.04.2021 16:00
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    Çaykur spor - spor maçı canlı anlatım izle

    ’in 34’üncü haftasında deplasmanda Çaykur spor’a konuk olan spor, iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı | CANLI

    'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan spor, deplasmanda Çaykur spor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı.


    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroizuk, Talbi, Selim, İsmail, Yasin, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Skoda

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny



    RİZE'DE 40'INCI RANDEVU
    Trabzonspor ile , Rize'de oynanacak maçla ligde 40'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 maçın 26'sı bordo-mavililerin üstünlüğüyle tamamlanırken, Çaykur Rizespor ise 5 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 2-1 galip ayrılmıştı.

    RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Rizespor - Trabzonspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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