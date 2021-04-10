Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı.





İLK 11'LER BELLİ OLDU

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroizuk, Talbi, Selim, İsmail, Yasin, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Skoda

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny





RİZE'DE 40'INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 40'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 maçın 26'sı bordo-mavililerin üstünlüğüyle tamamlanırken, Çaykur Rizespor ise 5 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 2-1 galip ayrılmıştı.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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