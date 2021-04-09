Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi TAKVİM açıklıyor.
SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.
ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.