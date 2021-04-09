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    • Spor
    • 09.04.2021 Gazete
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    'ın gözü yine 'da! ile temas sağlandı

    Sarı-Kırmızılılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetimin kulübüne istek mektubu göndererek için resmi temas sağladı.

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    Cimbom’un gözü yine 10'da

    Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi TAKVİM açıklıyor.



    SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
    Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.



    ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
    Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.




        6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
        Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

        Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın gözü yine Evander Ferreira'da! Midtjylland ile temas sağlandı