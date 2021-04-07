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    • 07.04.2021 16:04
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    CANLI | Konya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Konya, evinde düşme potasından uzaklaşmak isteyen 'nü konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Konya ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika
    Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Endri, Alper, İbrahim, Börven, Badji, Paintsil

    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım izle