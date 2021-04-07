Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Milosevic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Sarlija, Endri, Alper, İbrahim, Börven, Badji, Paintsil

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.