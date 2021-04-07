Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Suat Aslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Sandro.

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak