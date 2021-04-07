Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2021 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 16:05
    ABONE OL

    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    CANLI | - maçı canlı anlatım izle! 'de kritik maç | Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, bugün sahasında ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Gençlerbirliği - BB Erzurumspor

    'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Arda, , , , , Murat, Candeias, , .

    BB Erzurumspor: , Murat, , , , , Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

    GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle