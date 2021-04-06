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    • 06.04.2021 17:08
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    - spor maçı canlı anlatım izle

    'in 33. haftasında sahasında spor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz

    Fatih Karagümrük - Hatayspor | CANLI

    ile spor, 'in 33. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen Bordo Beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Francesco Farioli yönetiminde ikinci maçına çıkan Karagümrük, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. ise çıkışını İstanbul'da sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

    18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.

    45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

    İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

    FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

    Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt

    Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

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