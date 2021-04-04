Beşiktaş şampiyonluk yolunda bugün çok önemli sınavlardan birini verecek. Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in Kasımpaşa maçına atanmasına büyük tepki göstermişti. Geçtiğimiz çarşamba ve cuma günleri de üst üste açıklamalar yayınladı... Bugün tüm gözler Halil Umut Meler'de olacak. Beşiktaş açıklamalarda tepkisini gösterirken Kasımpaşa da ortaya çıkan ortamda endişesini dile getirmişti. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler Süper Lig'de bu sezon en çok maç yöneten isimlerin başında geliyor.
- Spor
- 04.04.2021 Gazete