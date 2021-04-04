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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    'ın büyük tepki gösterdiği atandı: Gözler Beşiktaş maçında

    şampiyonluk yolunda bugün çok önemli sınavlardan birini verecek. Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş- maçının hakemi 'in maçına atanmasına büyük tepki göstermişti. Geçtiğimiz çarşamba ve cuma günleri de üst üste açıklamalar yayınladı... Bugün tüm gözler Halil Umut Meler'de olacak.

    Gözler Meler'de!
    Beşiktaş şampiyonluk yolunda bugün çok önemli sınavlardan birini verecek. Siyah-Beyazlılar, - maçının hakemi 'in maçına atanmasına büyük tepki göstermişti. Geçtiğimiz çarşamba ve cuma günleri de üst üste açıklamalar yayınladı... Bugün tüm gözler Halil Umut Meler'de olacak. Beşiktaş açıklamalarda tepkisini gösterirken Kasımpaşa da ortaya çıkan ortamda endişesini dile getirmişti. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler 'de bu sezon en çok maç yöneten isimlerin başında geliyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ın büyük tepki gösterdiği Halil Umut Meler atandı: Gözler Beşiktaş Kasımpaşa maçında