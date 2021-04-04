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    • 04.04.2021 16:07
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    Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 32. haftasında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi alacağı galibiyetle ilk 5 sıradaki yerini korumak istiyor. Gençlerbirliği ise düşme hattından ayrılmak için puan veya puanlar kazanmanın peşinde. Alanyaspor - Gençlerbirliği maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

    ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, , Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima

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    Haberler Spor Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı | CANLI ANLATIM İZLE