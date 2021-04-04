Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima