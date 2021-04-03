Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor- Göztepe maçıyla başladı. Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe ise bu seriye son vermenin peşinde olacak. İki takım da Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 39 puanla 10. basamakta.

İşte 11'ler

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelen Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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