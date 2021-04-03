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    • 03.04.2021 13:39
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    Kayserispor - Göztepe maçı anlatım izle!

    Kayserispor, ligin orta sıralarında yer alan Göztepe'yi konuk ediyor. Çıktıkları son iki maçından da mağlubiyetle ayrılan iki takımda tek hedef kötü gidişata son vermek. Peki zorlu mücadelede gülen taraf kim olacak? Maçın anlatımı ve tüm detaylar .com.tr'de!

    Kayserispor - Göztepe maçı canlı anlatım

    'in 32. haftası Kayserispor- Göztepe maçıyla başladı. Kayserispor, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe ise bu seriye son vermenin peşinde olacak. İki takım da Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 39 puanla 10. basamakta.

    İşte 11'ler

    Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

    Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelen Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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