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    • 03.04.2021 15:58
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    • 03.04.2021 15:58
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    - k | Canlı izle canlı anlatım

    'in 32. haftasında evinde k'ü ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Karagümrük 44 puanla 8. sırada Çaykur Rizespor ise 34 puanla 13. sırada. İki takım arasındaki karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

    'in 32. haftasında evinde k'ü ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Karagümrük 44 puanla 8. sırada Çaykur Rizespor ise 34 puanla 13. sırada. İki takım arasındaki karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Çaykur Rizespor: Gökhan, , , , , , , , , , Skoda

    Fatih Karagümrük: , , , Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech

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