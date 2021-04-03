Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Karagümrük 44 puanla 8. sırada Çaykur Rizespor ise 34 puanla 13. sırada. İki takım arasındaki karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio, Dokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech