Şampiyonluk yarışında çok kritik bir viraja giren Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Alınan bilgilere göre Kamerunlu forvet en az 2 hafta takımdaki yerini alamayacak. Aboubakar bu süreçte oynanacak olan Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.

GÖZLER TÖRE VE N'KOUDOU'DA

Aboubakar'ın sakatlanması, Cenk'in testinin pozitif çıkması ve Ghezzal'ın sarı kart cezalısı olması Sergen Yalçın'ı farklı arayışlara itecek. Başarılı hocanın sağda Gökhan Töre'ye, solda N'Koudou'ya şans vermesi bekleniyor. Larin'in de ileri uçta oynayacağı öğrenildi.