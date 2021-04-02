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    • Spor
    • 02.04.2021 Gazete
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    'ta Aboubakar'dan kötü haber

    Şampiyonluk yarışında çok kritik bir viraja giren 'a 'dan kötü haber geldi. 'nın ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi.

    Aboubakar'dan kötü haber

    Şampiyonluk yarışında çok kritik bir viraja giren 'a 'dan kötü haber geldi. 'nın ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Alınan bilgilere göre forvet en az 2 hafta takımdaki yerini alamayacak. Aboubakar bu süreçte oynanacak olan , ve maçlarında forma giyemeyecek.

    GÖZLER TÖRE VE N'KOUDOU'DA
    Aboubakar'ın sakatlanması, 'in testinin pozitif çıkması ve Ghezzal'ın sarı kart cezalısı olması Sergen Yalçın'ı farklı arayışlara itecek. Başarılı hocanın sağda 'ye, solda N'Koudou'ya şans vermesi bekleniyor. 'in de ileri uçta oynayacağı öğrenildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Aboubakar'dan kötü haber