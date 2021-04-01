Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    'da vaka sayısı 2’ye çıktı

    'da koronavirüse yakalanan oyuncusu sayısı 2 oldu. Bu haber moralleri bozdu. Öte yandan takım, Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanda tempo yüksekti.

    Vaka sayısı 2’ye çıktı
    Cimbom'da milli takımlardan dönen oyuncular içinde bir ismin daha corona testi pozitif çıktı. Vaka sayısı ikiye yükseldi. Hatay maçı öncesi 3 cezalısı olan Sarı-Kırmızılılar'da coronaya yakalanan her iki futbolcunun da orta saha mevkisinde görev yaptığı öğrenildi.

    ASLAN TAKTİK ÇALIŞMA YAPTI
    dün Fatih Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanda tempo yüksekti.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da vaka sayısı 2’ye çıktı