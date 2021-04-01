Cimbom'da milli takımlardan dönen oyuncular içinde bir ismin daha corona testi pozitif çıktı. Vaka sayısı ikiye yükseldi. Hatay maçı öncesi 3 cezalısı olan Sarı-Kırmızılılar'da coronaya yakalanan her iki futbolcunun da orta saha mevkisinde görev yaptığı öğrenildi.
ASLAN TAKTİK ÇALIŞMA YAPTI
Galatasaray dün Fatih Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanda tempo yüksekti.
ASLAN TAKTİK ÇALIŞMA YAPTI
Galatasaray dün Fatih Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanda tempo yüksekti.