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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    ’nın hedefi Sinyor ! ekibi onu istiyor...

    ekibi ’nın milyarder başkanı Commisso, taraftarın hala unutamadığı ’i 21 yıl sonra takımın başına getirmek için harekete geçti.

    Fiorentina’nın hedefi Sinyor Terim

    Galatasaray'da Fatih Terim cephesinde önemli gelişmeler oluyor. Serie A kulüplerinden Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. İtalyan basını kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Terim'i takımın başında görmek istediğini ifade ediyor.



    OLUMSUZ BİR GERİ DÖNÜŞ YOK
    Fatih Terim'in de, bu ilgiye olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da belirtilirken, Başkan Commisso'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.



    OPSİYONU TERİM HALLEDECEK
    Terim'in Galatasaray ile opsiyonlu sözleşmesinin devam ettiğini de haberde yer aldı. 67 yaşındaki teknik adamın bu opsiyon meselesini Galatasaray ile kendisinin çözmesi bekleniyor.



        TERİM'İN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ
        Mor Menekşeler'in önümüzdeki süreçte ne kadar ısrarcı olacağı ve Terim'in nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak konusu. Ancak önümüzdeki 30-45 günlük süre oldukça kritik görünüyor.

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