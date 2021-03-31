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    • Spor
    • 31.03.2021 Gazete
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    ’un gözü ’da: Listede , ve var

    ’da ligin sonlanmasına uzun bir maraton olmasına rağmen teknik direktör , transfer çalışmalarını scout ekibiyle birlikte yürütüyor. Yapılan tüm görüşmelerde aktif rol alan Avcı, günün bir bölümünü futbolcu izleme komitesiyle birlikte analizler yaparak geçiriyor. Avcı’nın son hedefleri ise da forma giyen , ve oldu. Enis Destan için ile temaslar başlarken Ege ekibinin 5 milyon TL’lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

    Trabzonspor’un gözü Milli Takım’da

    'da ligin sonlanmasına uzun bir maraton olmasına rağmen teknik direktör , transfer çalışmalarını scout ekibiyle birlikte yürütüyor. Yapılan tüm görüşmelerde aktif rol alan Avcı, günün bir bölümünü futbolcu izleme komitesiyle birlikte analizler yaparak geçiriyor. Avcı'nın son hedefleri ise da forma giyen , ve oldu. Enis Destan için ile temaslar başlarken Ege ekibinin 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un gözü Milli Takım’da: Listede Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var