Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Max Verstappen kaptı.
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.
HAMILTON İKİNCİ SIRADA
Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.
57 turluk yarış, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.