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    • 28.03.2021 20:11
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    Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kaptı! ...

    'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu ilk sıradan başlayacak. Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü ise ikinci sırada yer alacak.

    AA
    Bahreyn'de ilk sırayı Verstappen kaptı

    'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kaptı.

    Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.

    HAMILTON İKİNCİ SIRADA
    Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı ise üçüncülüğü elde etti.

    57 turluk yarış, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

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    Haberler Spor Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Max Verstappen kaptı! Lewis Hamilton...