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    • 27.03.2021 11:34
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    SON DAKİKA: Boupendza G.Saray maçında oynayacak mı? 'dan açıklama geldi

    Son dakika haberi! 'in 32. haftasında 'ı konuk edecek 'da Gabon Milli Takımı'nda bulunan 'nın koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler sonrası kulübünden resmi açıklama geldi.

    Boupendza G.Saray maçında oynayacak mı?

    Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.



    Spor Toto ekiplerinden Hatayspor'da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, açıklamalarda bulundu.



    Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu'ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye'ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Boupendza G.Saray maçında oynayacak mı? Hatayspor'dan açıklama geldi