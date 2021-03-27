Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, açıklamalarda bulundu.





Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu'ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye'ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.

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