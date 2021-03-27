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    • 27.03.2021 19:01
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    Norveç - Türkiye CANLI YAYIN | - Norveç maçı canlı izle

    Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden , 'nın kentindeki La Rosaleda Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya geliyor. Hakem Alejandro Jose Hernandez'in yönettiği maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Türkiye'nin en büyük kozu olarak ve göze çarparkenken Norveç'te de Haaland ve Sörloth ikilisi ön plana çıkıyor. Norveç - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN

    A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubunda ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçtaki güzel futbol ve dört golle alınan galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.



    NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




    İşte Norveç - Türkiye maçı 11'leri

    NORVEÇ:     Jarstein, Ryerson, Gregersen, Ajer, Melin, Berg, Midtsjo, Elounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

    TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

        STADYUM: Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

        HAKEM: Alejandro Jose Hernandez



        NORVEÇ'İN KOZU FORVETLERİ
        Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.



        İKİ TAKIMIN DA YAŞ ORTALAMASI 26
        İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.



        BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ
        Hollanda maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak.

        KADRO DEĞERLERİ
        Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.



            ŞENOL GÜNEŞ VE SOLBAKKEN...
            Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.
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