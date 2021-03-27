2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 2. sınavına çıkacak. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek çok büyük ses getiren Ay-Yıldızlılar, grubun bir başka güçlü takımı Norveç ile karşılaşacak.