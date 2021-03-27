2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 2. sınavına çıkacak. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek çok büyük ses getiren Ay-Yıldızlılar, grubun bir başka güçlü takımı Norveç ile karşılaşacak.
Covid 19 önlemleri nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak kritik maç saat 20.00'de başlayacak.
TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadelede İspanyol hakem Hernandez düdük çalacak. Milli Takımımız, güçlü rakibini mağlup ederek ikide iki yapmaya çalışacak. Öte yandan bu akşam grubumuzda ayrıca Karabağ- Cebelitarık ve Hollanda-Letonya karşılaşmaları da oynanacak.