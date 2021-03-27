Haberler Spor Fenerbahçe Beko, Olympiakos’u yıktı | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu. Sarı- lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe maçın ilk yarısını 43-27 önde tamamladı.Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı bugün başlayacak. Normal sezonun yenilgisiz lideri Fenerbahçe Öznur Kablo 14.00'te Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. 16.30'da OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maçı oynanacak.'DE Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz bu karşılaşmada 6 sayıyla oynadı.1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, Bahreyn GP'si ile başlayacak. Sezonun ilk ayağında sıralama turları bugün, yarış ise yarın yapılacak. Geçen yıl Lewis Hamilton, pilotlar, Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.