Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir