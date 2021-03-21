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    • 21.03.2021 13:33
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    CANLI | Antalya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün oynanan maçlarla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Antalya sahasında 'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Antalyaspor - BB Erzurumspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ
    Antalyaspor:     Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
    BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Leo, Bergdich, Boumal, Omolo, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

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    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle