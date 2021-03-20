Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2021 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2021 16:01
    ABONE OL

    - | Canlı izle canlı anlatım

    CANLI | maçı canlı anlatım izle | 'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Göztepe - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

    Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

    GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
    Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Göztepe - Sivasspor | Canlı izle canlı anlatım