Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.