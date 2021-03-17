Ziraat tam yol ileri

Ziraat Bankkart, erkek voleybolunda 3 kulvarda da yoluna devam ediyor. Ziraat Bankkart, Efeler Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam ediyor.
Ligde bu sezon tarihi galibiyet serisi yakalayan Ziraat Bankkart normal lig etabının bitmesine haftalar kala play-off etabına kalmayı garantilemişti. Lig etabını lider bitiren Ziraat Bankkart, play-offlarda ligi 4. Sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen kırmızı beyazlılar, İtalya temsilcisi Power Volley Milano ile CEV Challenge Kupası'nın sahibi olmak için mücadele ediyor.
Avrupa Kupası dönüşü Kupa Volley'de Fenerbahçe ile oynayacak olan Ziraat Bankkart rakibine karşı yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Ziraat Bankkart bugün CEV Challange Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.
Ligde bu sezon tarihi galibiyet serisi yakalayan Ziraat Bankkart normal lig etabının bitmesine haftalar kala play-off etabına kalmayı garantilemişti. Lig etabını lider bitiren Ziraat Bankkart, play-offlarda ligi 4. Sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen kırmızı beyazlılar, İtalya temsilcisi Power Volley Milano ile CEV Challenge Kupası'nın sahibi olmak için mücadele ediyor.
Avrupa Kupası dönüşü Kupa Volley'de Fenerbahçe ile oynayacak olan Ziraat Bankkart rakibine karşı yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Ziraat Bankkart bugün CEV Challange Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.