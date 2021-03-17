Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Ziraat tam yol ileri

    3 kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren , en flaş sezonlarından birisine imza atıyor. Ziraat Bankkart bugün 'nı müzesine götürmek istiyor.

    Ziraat tam yol ile
    Ziraat Bankkart, erkek voleybolunda 3 kulvarda da yoluna devam ediyor. , , ve Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam ediyor.

    Ligde bu sezon tarihi galibiyet serisi yakalayan Ziraat Bankkart normal lig etabının bitmesine haftalar kala play-off etabına kalmayı garantilemişti. Lig etabını lider bitiren Ziraat Bankkart, play-offlarda ligi 4. Sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen kırmızı beyazlılar, İtalya temsilcisi Power Volley Milano ile CEV Challenge Kupası'nın sahibi olmak için mücadele ediyor.

    Avrupa Kupası dönüşü Kupa Volley'de Fenerbahçe ile oynayacak olan Ziraat Bankkart rakibine karşı yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

    Ziraat Bankkart bugün 'nı müzesine götürmek istiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat tam yol ileri