A Spor Antalyaspor - Alanyaspor ZTK maçı canlı izle | Antalyaspor - Alanyaspor maçı canlı yayın





GEÇEN SEZONUN KOPYASI

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde.