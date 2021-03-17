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    • 17.03.2021 18:15
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    A Spor Antalyaspor - Alanyaspor ZTK maçı canlı izle | Antalyaspor - Alanyaspor maçı canlı yayın

    mücadelesi Akdeniz derbisine sahne oluyor...  Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda 'u ağırlıyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Antalyaspor - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Antalyaspor - Alanyaspor yarı final mücadelesine dair merak edilen tüm detaylar...

    Antalyaspor - Alanyaspor | CANLI İZLE

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    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bir Akdeniz derbisine sahne oluyor...

    Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, kozlarını Antalya'da paylaşıyor. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği mücadeleyi A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.



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    GEÇEN SEZONUN KOPYASI
    Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde.



        SERİYİ ALANYA BİTİRDİ
        Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, geçen hafta ligdeki Antalya derbisinde Alanya'ya 4-0 yenilerek bu serisini yitirdi.



        ANTALYA'DA 2 EKSİK VAR
        Antalyaspor'da 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ufuk Akyol ile Doğukan Sinik sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Alanyaspor'da ise sakat ve cezalı bulunmuyor.

        ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

        Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

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