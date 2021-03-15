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    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
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    3 golle alınan 3 puan ’a ilaç gibi geldi: Biz değil onlar korksun

    'nın sözleşmesinin yönetim tarafımdan fesih edilmesinden sonra beklenen kriz yerini kenetlemeye bıraktı. Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası soyunma odasında oyuncularına bir teşekkür konuşması yaptı.

    Biz değil onlar korksun

    'nın sözleşmesinin yönetim tarafımdan fesih edilmesinden sonra beklenen kriz yerini kenetlemeye bıraktı. Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası soyunma odasında oyuncularına bir teşekkür konuşması yaptı.

    RAKİPLERİMİZ PUAN KAYBEDECEK
    Terim şu ifadeleri kullandı: Rakiplerimiz puanlar kaybedecekler. Geriden gelerek çok şampiyonluklar yaşadık. Stres yapmayın. Paniğe gerek yok. Paniği ve korkuyu rakiplerimiz yaşasın.

    REHAVET EN BÜYÜK DÜŞMAN
    Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım. avete uğramadan, 3 puan ala ala kalan 12 maçın hepsine final havasında çıkalım. Daha önce başardık yine başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin.

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    Haberler Spor 3 golle alınan 3 puan Galatasaray’a ilaç gibi geldi: Biz değil onlar korksun