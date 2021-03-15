Belhanda'nın sözleşmesinin yönetim tarafımdan fesih edilmesinden sonra beklenen kriz yerini kenetlemeye bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri galibiyeti sonrası soyunma odasında oyuncularına bir teşekkür konuşması yaptı.

RAKİPLERİMİZ PUAN KAYBEDECEK

Terim şu ifadeleri kullandı: Rakiplerimiz puanlar kaybedecekler. Geriden gelerek çok şampiyonluklar yaşadık. Stres yapmayın. Paniğe gerek yok. Paniği ve korkuyu rakiplerimiz yaşasın.

REHAVET EN BÜYÜK DÜŞMAN

Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım. Rehavete uğramadan, 3 puan ala ala kalan 12 maçın hepsine final havasında çıkalım. Daha önce başardık yine başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin.