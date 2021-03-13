



İSTANBUL'DA 19 GOL ATTI, 8 GOL YEDİ

Şehrinin takımlarına karşı önemli bir üstünlük kuran Beşiktaş, İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 6 maçta 19 gol attı. Kartal bu karşılaşmalarda kalesinde ise 8 gol gördü.



HEDEF SERİYİ DEVAM ETTİRMEK

İstanbul'da şu ana kadar 6'da 6 yapan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynayacağı F.Bahçe derbisinde de bu seriyi devam ettirme peşinde. Kartal'ın kozu ise Vodafone Park olacak.



KARTAL'DAN SEZON REKORU

Etkili bir oyunla Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş, dün akşamki maçta bu sezonki pas rekorunu kırdı. Karşılaşma boyunca 709 isabetli pas yapan Siyah-Beyazlılar, bu alanda sezon rekorunu elde etti. Siyah-Beyazlılar, dün ilk 45 dakikada 418 isabetli pas ile son 7 sezonun en iyi istatistiğine de ulaşmayı başardı. Beşiktaş'ın pas trafiğindeki başarısı dün akşam skora da yansıdı ve Kartal 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.