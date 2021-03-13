Beşiktaş İstanbul'da yıkılmıyor... Medipol Başakşehir galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Siyah-Beyazlılar, bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı 6. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başarmış oldu.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 2. ZAFER
BU sezon Başakşehir'e karşı iki maçta da galip gelen Kartal birer kez karşılaştığı F.Bahçe, G.Saray, Kasımpaşa ve K.Gümrük maçlarından galip ayrıldı. İstanbul takımlarına şans tanımadı.
İSTANBUL'DA 19 GOL ATTI, 8 GOL YEDİ
Şehrinin takımlarına karşı önemli bir üstünlük kuran Beşiktaş, İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 6 maçta 19 gol attı. Kartal bu karşılaşmalarda kalesinde ise 8 gol gördü.
HEDEF SERİYİ DEVAM ETTİRMEK
İstanbul'da şu ana kadar 6'da 6 yapan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynayacağı F.Bahçe derbisinde de bu seriyi devam ettirme peşinde. Kartal'ın kozu ise Vodafone Park olacak.
KARTAL'DAN SEZON REKORU
Etkili bir oyunla Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş, dün akşamki maçta bu sezonki pas rekorunu kırdı. Karşılaşma boyunca 709 isabetli pas yapan Siyah-Beyazlılar, bu alanda sezon rekorunu elde etti. Siyah-Beyazlılar, dün ilk 45 dakikada 418 isabetli pas ile son 7 sezonun en iyi istatistiğine de ulaşmayı başardı. Beşiktaş'ın pas trafiğindeki başarısı dün akşam skora da yansıdı ve Kartal 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
CESUR YÜREK JOSEF DE SOUZA
Başakşehir karşısında çok iyi bir performans sergileyen Josef de Souza, attığı golle maçın kahramanı olmayı başardı. Sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle 90 dakikaya damga vuran Brezilyalı orta saha oyuncusu için sosyal medyada taraftarlar, "Yüreğiyle oynuyor ve cesareti ile Beşiktaş'ı sırtlıyor" yorumunu yaptı.