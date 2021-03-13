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    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
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    ’ndan 'e cevap: Benim derdim değil muhatap olmam

    Sportif Direktörü ’ndan Teknik Direktörü ’in “Başkalarına scoutluk yapıyoruz” sözlerine cevap geldi. Belözoğlu, "Transfer tercihlerini yaparken başkanımızla hocamızla konuşuyoruz. Tek başımıza karar almıyoruz. Scoutluk konusunda bize laf atanlar oluyor. F.Bahçe’den başka derdimiz yok. Başkalarını da muhatap almıyorum" dedi.

    Benim derdim değil muhatap olmam
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    F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu isim vermeden Terim'in "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onlar bizim derdimiz değil zaten. Fenerbahçe'den başka derdiniz yok. Başkalarıyla muhatap olacak gücüm de yok" dedi.



    ALGILARA MÜSAADE ETMEYİZ
    Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp F.Bahçe'dir. Ben bunu net bir şekilde yaşardım. Algı oluşturmak amacıyla hareket etmek isteyenlere müsaade etmeyiz.



    BİZ CANER ERKİN'İ SEVİYORUZ
    Caner bizim önümüzde, takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı ve yanlış anlaşıldığından dolayı üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi F.Bahçeli olduğunu da biliyoruz.



        SORUMLULUĞU ÜSTÜME ALIRIM
        Fenerbahçeliyim ve Başkan Ali Koç ile yola çıktım. Sezon sonunda şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Olamazsak, başta ben olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu alacaktır.

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