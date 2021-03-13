



BİZ CANER ERKİN'İ SEVİYORUZ

Caner bizim önümüzde, takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı ve yanlış anlaşıldığından dolayı üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi F.Bahçeli olduğunu da biliyoruz.