F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu isim vermeden Terim'in "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onlar bizim derdimiz değil zaten. Fenerbahçe'den başka derdiniz yok. Başkalarıyla muhatap olacak gücüm de yok" dedi.
ALGILARA MÜSAADE ETMEYİZ
Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp F.Bahçe'dir. Ben bunu net bir şekilde yaşardım. Algı oluşturmak amacıyla hareket etmek isteyenlere müsaade etmeyiz.
BİZ CANER ERKİN'İ SEVİYORUZ
Caner bizim önümüzde, takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı ve yanlış anlaşıldığından dolayı üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi F.Bahçeli olduğunu da biliyoruz.