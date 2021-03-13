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    • 13.03.2021 13:34
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    • 13.03.2021 13:36
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    'ü ağırlıyor | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... 'in 30. haftasında , 'ü ağırlıyor. 6 maçtır yenilmeyen 'ın öğrencileri bu seriyi devam ettirmek için rakibini mağlup etmek istiyor. Karagümrük ise deplasmanda kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Süper Lig'de zorlu randevu | CANLI
    Son dakika haberi... 'de 30. haftada Cumartesi gününün ilk maçında Sivasspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve 6 haftadır kaybetmeyen lı Sivasspor bu seriyi devam ettirmek için rakibi karşısında galibiyet arıyor. İki haftadır kazanamayan ve geçen hafta sahasında 'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük ise kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor.

    Sivasspor-Karagümrük maçında ilk 11'ler:

    Sivasspor: Ali Şaşal, , , Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.

    Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

    SİVASSPOR 6 HAFTADIR YENİLMİYOR!
    Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde 6 haftadır yenilmeyen Sivasspor bu seriyi sürdürmek için sahaya çıktı. Karşılaşmada cezaları sebebiyle Gradel ve Yatabare forma giyemeyecek. ve Claudemir ise sakatlıklarından dolayı kamp kadrosunda yer almıyor.

    HAKAN ARSLAN KART SINIRINDA
    Sivasspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta ev sahibi ekipte 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Karagümrük karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

    KARAGÜMRÜK ÇIKIŞ ARIYOR!
    Geçen hafta evinde Ankaragücü'ne mağlup olan Karagümrük ise bu maçla beraber tekrar yükselişe geçmek istiyor. Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.

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