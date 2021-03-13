Sivasspor-Karagümrük maçında ilk 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.
SİVASSPOR 6 HAFTADIR YENİLMİYOR!
Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde 6 haftadır yenilmeyen Sivasspor bu seriyi sürdürmek için sahaya çıktı. Karşılaşmada cezaları sebebiyle Gradel ve Yatabare forma giyemeyecek. Caner Osmanpaşa ve Claudemir ise sakatlıklarından dolayı kamp kadrosunda yer almıyor.
HAKAN ARSLAN KART SINIRINDA
Sivasspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta ev sahibi ekipte 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Karagümrük karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.
KARAGÜMRÜK ÇIKIŞ ARIYOR!
Geçen hafta evinde Ankaragücü'ne mağlup olan Karagümrük ise bu maçla beraber tekrar yükselişe geçmek istiyor. Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.