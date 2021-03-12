Fransız ekibi Reims'te forma giyen Dario Maresic, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi. Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve Attila Szalai'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor. Maresic için 2 Fransız ve 2 Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak Fenerbahçe'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.