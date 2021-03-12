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    • Spor
    • 12.03.2021 Gazete
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    'in gündemine aldığı lı genç stoper Maresic'e 4 talip!

    ekibi 'te forma giyen , yeni sezon öncesi 'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi. , ve 'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki lı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor. Maresic için 2 Fransız ve 2 kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak Fenerbahçe'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.

    Maresic'e 4 talip daha

    Fransız ekibi 'te forma giyen , yeni sezon öncesi 'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi. , ve 'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki lı stoperin taliplerinin çok olması yönetimi tedirgin ediyor. Maresic için 2 ve 2 kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak Fenerbahçe'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'in gündemine aldığı Avusturyalı genç stoper Maresic'e 4 talip!