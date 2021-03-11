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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    ’a galibiyetleri ters etki ediyor

    Yıllarca 'yi deplasmanda mağlup edemeyen buna karşılık ezeli rakibiyle girdiği şampiyonluk yarışının çoğundan üstün ayrılan taraf olmuştu. İki sezondur 'de kazanan Galatasaray'a derbi zaferleri yaramadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yendikten sonra hızla düşüşe geçen , ligde ilk 5'e giremedi. Uzun bir aradan sonra kupalarına katılamadı.

    Kadıköy yaramıyor!

    Yıllarca 'yi deplasmanda mağlup edemeyen buna karşılık ezeli rakibiyle girdiği şampiyonluk yarışının çoğundan üstün ayrılan taraf olmuştu. İki sezondur 'de kazanan Galatasaray'a derbi zaferleri yaramadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yendikten sonra hızla düşüşe geçen , ligde ilk 5'e giremedi. Uzun bir aradan sonra kupalarına katılamadı.

    Bu sezon ise Kadıköy'deki derbiden yine mutlu ayrıldılar ancak 3 gün sonra kupada 'a elendiler ve son 2 haftada kaybettiği 5 puanla zirveden indiler. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada ''Fenerbahçe galibiyeti takıma rahatlama getirdi ve konsantrasyon kaybı yaşanıyor'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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    Haberler Spor Galatasaray’a Fenerbahçe galibiyetleri ters etki ediyor