Hatayspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Kone, Aabid, Ruben, Muhammed Mert, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Hatayspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.