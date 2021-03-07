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    • 07.03.2021 17:09
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    - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Hatayspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor.

    HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Hatayspor: , , Yusuf, , , Aabid, , , Akintola, Boupendza,

    Kayserispor: Doğan, , Kolovetsios, , Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, , , .

    HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Hatayspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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