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    • 06.03.2021 16:02
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    'in 28. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde Denizlispor 21 puanla 20. sırada Yeni Malatyaspor ise 31 puanla 13. sırada. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

    Denizlispor - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Spor Toto 'de 29. haftanın perdesi Denizli'de açılıyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi mutlak galibiyet peşinde. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 21 puanla 20. sırada yer alıyor.

    Konuk da ligde 8 haftadır galibiyet elde edemedi. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni hocasını açıklamayan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

    KARŞLAŞMANIN İLK 11'LERİ

    Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh.

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