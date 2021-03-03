Kartal tek attı, 3 aldı... Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş 57 puana ulaştı ve zirvede Galatasaray'ı birkez daha yakaladı.
14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.
UTKU'DAN KRİTİK KURTARIŞ
23. dakikada Yeni Malatyaspor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunu kaleci Utku ayağıyla son anda çelmeyi başardı. 38. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasının hemen dışından sert şutu direği yaladı.