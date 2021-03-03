

KEYFİ DAVRANAMAYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 85. dakikada oyundan alındıktan sonra kendisine tepki gösteren Aboubakar ile ilgili ise Yalçın, "Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız" yorumunu yaptı.

NECİP UYSAL SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün sürpriz bir şekilde Necip Uysal'ı 11'de oynattı. Başarılı hoca Ljajic ve Mensah gibi isimleri yedek bıraktı.