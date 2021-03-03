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    • Spor
    • 03.03.2021 Gazete
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    Malatya’da sahneye çıkan 38’lik attığı golle 3 puanı getirdi

    Zorlu deplasmanda çok tutuk bir futbol sergileyen ’ı kurtardı. Tecrübeli futbolcu hayati bir gol attı. Siyah-Beyazlılar gol yemeden üst üste 4. galibiyetini alırken, zirvede lider 'ı bir kez daha yakaladı. deplasmanı öncesi Beşiktaş'ta şoku yaşandı. Genç eldiven mide rahatsızlığı yaşayınca 11'den çıkarıldı. Kaleyi korudu.

    Kaptan zirveye sür!

    Kartal tek attı, 3 aldı... Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş 57 puana ulaştı ve zirvede Galatasaray'ı birkez daha yakaladı.

    14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

    UTKU'DAN KRİTİK KURTARIŞ
    23. dakikada Yeni Malatyaspor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunu kaleci Utku ayağıyla son anda çelmeyi başardı. 38. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasının hemen dışından sert şutu direği yaladı.

        ABOUBAKAR'DAN ŞIK SERVİS
        56. dakikada Larin'in sol ayağıyla sert şutu üstten auta gitti. 59. dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba, Aboubakar'ın pasıyla sahneye çıktı ve Kartal aradığı golü buldu: 1-0. 62. dakikada Welinton'un yakın mesafeden şutu auta gitti. 90+3'te Chabake istediği vuruşu yapamayınca Beşiktaş 3 puana uzandı.

        SEN DE SERT OYNA HAKEM VERMİYOR
        DÜN Malatya'da çok zorlu bir sınav veren Beşiktaş'ta sertlik isyanı vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın sürekli hakemlere itirazda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Necip'e de "Sen de sert oyna. Hakem bir şey demiyor" ifadesini kullandı. Yalçın ikinci yarıda da itirazlarını sürdürdü.

        İKİNCİ YARILARIN BEŞİKTAŞ'I
        Beşiktaş ikinci yarılarda sonuca gitmeye devam ediyor. Dün zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında 59. dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı golle 3 puana uzanan Siyah- Beyazlılar ligde ikinci yarılarda 37 gole ulaştı. Şu ana kadar 57 kez sarsan Beşiktaş söylece gollerinin yüzde 65'ini maçların ikinci devrelerinde attı.

            SON DAKİKA ERSİN ŞOKU
            Yeni Malatya deplasmanı öncesi Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu şoku yaşandı. Genç eldiven mide rahatsızlığı yaşayınca 11'den çıkarıldı. Kaleyi Utku Yuvakuran korudu.


            KEYFİ DAVRANAMAYIZ
            Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 85. dakikada oyundan alındıktan sonra kendisine tepki gösteren Aboubakar ile ilgili ise Yalçın, "Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız" yorumunu yaptı.

            NECİP UYSAL SÜRPRİZİ
            Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün sürpriz bir şekilde Necip Uysal'ı 11'de oynattı. Başarılı hoca Ljajic ve Mensah gibi isimleri yedek bıraktı.
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