Aslan'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, attığı gollerle ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Mısırlı yıldız, ilk maçında yarım devre oynamasına rağmen Medipol Başakşehir filelelerini havalandırmayı başardı.
SONUCA DİREKT ETKİ EDİYOR
Ligde oynadığı 5 maçta 5 gol atan Mostafa Mohamed, Cimbom'un kazandığı 15 puanın 9'una direkt etki etti. G.Saray'ın Mısırlı golcüsü her 80 dakikada 1 gol atmayı başarıyor.
GELMEDEN İKİNCİ SIRADAYDI
Galatasaray Mohamed'in sahaya çıktığı ilk maç öncesi ligde 45 puanla 2. sıradaydı. Fenerbahçe 48 puanla liderdi. Sarı-Kırmızılılar, Mohamed ile birlikte liderlik koltuğunun da sahibi oldu.
ALBAYRAK: HEMEN ABİCİĞİM HEMEN!
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir taraftarın "Mohamed' in bonservisin alın" mesajının altına, "Hemen abiciğim hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" yazdı.