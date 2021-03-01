Aslan'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, attığı gollerle ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Mısırlı yıldız, ilk maçında yarım devre oynamasına rağmen Medipol Başakşehir filelelerini havalandırmayı başardı.