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    • Spor
    • 21.02.2021 16:00
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    • 21.02.2021 16:00
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    - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 26. haftasında , sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

    Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...


    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/gazisehir_gaziantep_fk-antalyaspor-maci-23301019

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Dijilobodji, Roderick, Oğuz, Kenan, , Maxim, A. Felipe, Mirallas

    Antalyaspor: , , Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, , Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

    GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE