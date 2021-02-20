MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

Geçmişin fezlekesini hazırlayıp geleceğin ihtiyaç, irade ve isteklerine hizmet; sorumluluk duygusu kökleşmiş, zaman/mekan ilişkisini kavramış, bunu da bir karar haline dönüştürmeyi başarmış ehil insanların muvaffakiyetidir. Nadide ve nafiz bir duruş böyle tecelli edecektir.



Yatağına kırgın akan ırmaklar gibi; dününe, diyanetine ve milli dileklerine kapalı duranların özü yalan, sözü yavan, tözü talandır. Bunların hizmetkarlığı fikre değil fitneyedir. Vücuda giren virüs nasıl damarda geziyorsa fitnenin de yayılması bu sayede mümkün olmaktadır.

Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve milletine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaca izah ve ifade edilemez. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 20, 2021

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür." Nitekim dinimize göre fitne haramdır. Peygamber EfendimizHz.Muhammed inananlara şöyle seslenmektedir: "Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin." Hüküm açıktır, fitne ayak altındadır.