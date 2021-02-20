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    • 20.02.2021 16:30
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    bedelsin geldi! 50 milyonluk Samatta'yı geride bıraktı

    'nin sezon başında 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı , takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 6 milyon Euro (50 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan 'yı geride bıraktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Thiam Samatta'ya 50 milyonluk fark attı

    Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam, uygun maliyetine karşılık takımına yaptığı katkı ile Sarı-Lacivertliler'in bu sezon fayda-maliyet açısından en isabetli transferlerinden biri oldu.

    BEDELSİZ TRANSFER OLDU 12 GOLE KATKI SAĞLADI
    Kasımpaşa'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 28 yaşındaki Thiam, geride kalan süreçte 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyarak 12 gole direkt katkı sağladı.

    50 MİLYON LİRAYA ALINAN SAMATTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI
    Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla ve 6 milyon Euro (50 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mbwana Samatta ise şu ana kadar 5 gole katkı sağladı.

        FORVETTE FENER'İN 1 NUMARASI
        Samatta'nın iki katından daha fazla gol katkısı yapan Thiam, forvette Fener'in 1 numarası olmayı da başardı. Senegalli yıldız uygun maliyeti ve performansı ile taraftarlardan da tam not aldı.
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