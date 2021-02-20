50 MİLYON LİRAYA ALINAN SAMATTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla ve 6 milyon Euro (50 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mbwana Samatta ise şu ana kadar 5 gole katkı sağladı.