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    • 17.02.2021 23:49
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    'nde mücadele devam ediyor. Son 16 tur etabında Portekiz temsilcisi sahasında devi 'u konuk ediyor. İki takım da rövanş mücadelesi öncesi avantaj kapmanın peşinde. Pepe'li Porto ve Ronaldo'lu Merih'li Juventus'un nefesleri kesen mücadelesini canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Porto - Juventus | CANLI ANLATIM

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 tur etabında Portekiz temsilcisi Porto sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk ediyor. İki takım da rövanş mücadelesi öncesi avantaj kapmanın peşinde.

    Pepe ve Ronaldo'nun nefesleri kesen mücadelesini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Porto: Marchesin, Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Corona, Marega, Taremi

    Juventus: Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Chiesa, Ronaldo

    CRISTIANO RONALDO 12 YIL SONRA PORTO'YA KARŞI OYNUYOR!

    Geçen sezon çeyrek finale kalamayan İtalyanlar, Portekiz'den avantajlı skorla dönmenin peşinde. Bu maç Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo için de önemli bir geri dönüşe sahne oldu. Portekizli forvet, 12 yıl sonra Porto ile resmi bir maçta karşılaştı.

    15 Nisan 2009 tarihinde Manchester United'ın Porto'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, mücadelenin henüz 6. dakikasında çok uzaklardan harika bir gole imza atmıştı.

    Ronaldo, maç öncesinde 'güzel ülkeme gidiyorum' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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