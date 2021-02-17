



Takımların performansını ve fikstürü dikkate alan CIES, sezonun kalan kısmını masaya yatırdı. Site, sezon sonu tahmini puan durumunu yayınladı. Buna göre Beşiktaş 84 puanla mutlu sona ulaşacak. Galatasaray ise averajla ikinci olacak. Fenerbahçe'nin 81 puanla 3. sırada yer alacağını tahmin eden CIES'e göre Alanya ligi 80 puanla 3. sırada bitirecek. Trabzon ise 70 puanla 4. olacak.



KARTAL RAKİP TANIMIYOR

G.Birliği deplasmanında 3-0 kazanan Beşiktaş oynadığı etkili futbolla da rakiplerine sert bir mesaj yolladı.