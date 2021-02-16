UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı.
Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.
Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.
Liverpool, rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.
OZAN KABAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI