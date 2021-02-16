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    • 17.02.2021 01:14
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    Kabak'lı , Leipzig'i 2 golle geçti

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Kabak'ın formasını giydiği , deplasmanda 'i Mohamed ve Sadio 'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı. İşte Liverpool-Leipzig maçının özeti...

    AA
    Liverpool, Leipzig'i 2 golle geçti

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı.

    Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

    Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

    Liverpool, rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

    OZAN KABAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

        Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

        Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

        İki takım arasındaki rövanş maçı 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield Road'da oynanacak.

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