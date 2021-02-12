Antalyaspor yarı finalde

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akdeniz ekibi yarı finalde Alanya ile eşleşti.Lig'in 25. haftası bugün tek karşılaşma ise start alacak. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor, BŞ Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.HDI Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 4 kişinin karantina ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.Makedonya Birinci Futbol Ligi (Prva Liga) takımlarından FC Shkupi'de Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Öze 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.