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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    Antalyaspor yarı finalde

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akdeniz ekibi yarı finalde Alanya ile eşleşti.

    Antalyaspor yarı finalde
    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akdeniz ekibi yarı finalde Alanya ile eşleşti.

    ÇAYKUR RİZE-ERZURUM
    Süper Lig'in 25. haftası bugün tek karşılaşma ise start alacak. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor, BŞ Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.


    FİLEDE 4 VAKA DAHA
    Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 4 kişinin karantina ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.

    HASAN ÖZER SHKUPİ'DE
    Kuzey Makedonya Birinci Futbol Ligi (Prva Liga) takımlarından FC Shkupi'de Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Öze 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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    Haberler Spor Antalyaspor yarı finalde