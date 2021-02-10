Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray ve Alanyaspor bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında bugün Galatasaray ve Alanyaspor'dan hangi takımın yükseleceği merak ediliyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle seçeneği...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Babacar
İşte maça dair merak edilenler;
PFDK'DAN FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GALATASARAYLI ARDA TURAN'A CEZA
PFDK, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaraylı Arda Turan'ın cezasını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir." denildi.
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.