YENİLER SAHADA

Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında as ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürecek. Yeni transfer edilen Yedlin, Gedson ve Mohamed'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kovid olan Halil yok. Onyekuru'nun ise dinlendirileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığı bulunan Feghouli ile Saracchi de oynamayacak.