SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni transferleri için imza töreni

Galatasaray Kulübü , yeni transferler Gedson Fernandes , Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

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Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık.



AHLAKSIZ TEKLİFLER

Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler..

HENRY ONYEKURU: BURASI BENİM EVİM GİBİ

Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız.



DEANDRE YEDLIN: ÇOCUKKEN BİLE G.SARAY'I TANIYORDUM

Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici.







MOSTAFA MOHAMED: G.SARAY'I İKİNCİ AİLEM GİBİ HİSSETTİM

Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim.