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    • 09.02.2021 09:47
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    Fenerbahçe-Başakşehir'in maçının muhtemel 11'leri! oynayacak mı? Bulut kararını verdi

    'nda çeyrek final, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Başakşehir yarı final için kozlarını paylaşacak. Heyecan fırtınası ATV ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve VAR sistemi kullanılacak. İlk yarı finalistin belli olacağı mücadelede 'un maça hangi 11'le çıkacağı merak konusu oldu. Derbinin ardından 'le ilgili tercihleri tartışılan Bulut'un sahaya süreceği 11 belli oldu.

    Özil oynayacak mı? Bulut kararını verdi

    Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

    SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR
    Tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

    FENERBAHÇE TOPA HÜKMEDECEK
    Mesut Özil'i ilk 11'e monte edecek olan Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından İrfan Can ve Pelkas'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor. Genç teknik adam, topa hükmeden bir takım oluşturacak.

        HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR
        Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.

        MANİPÜLASYONLARI MEŞRULAŞTIRIYOR
        Fenerbahçe VAR'dan ofsayt gerekçesiyle sayılmayan G.Saray ve G.Antep maçlarıyla G.Saray'ın G.Antep maçında geçerli sayılan golünün görüntülerini paylaştı. F.Bahçe, "VAR yetersiz veya art niyetli ellerin altında manipülasyonları meşrulaştırma aracına dönüşüyor" dedi.

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
        Fenerbahçe, kupadaki Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman taktik ağırlıklı olarak geçti.

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

            Kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal süre berabere biterse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek. Derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4M/2B) Medipol Başakşehir de aynı hedefle sahada olacak.

            Kanarya'da sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci; Başakşehir'de ise Edin Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Bolingoli forma giyemeyecek.

            Heyecan fırtınası ATV ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve VAR sistemi kullanılacak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

            FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

            FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

            BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.

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