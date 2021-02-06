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    • Spor
    • 06.02.2021 Gazete
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    y maçının şifresi belli: İki teknik adam da derbide birbirini mat etmeye çalışacak

    y maçında önemli eksikler 'un canını sıkarken başarılı hoca stratejiyi eldeki oyunculara göre kurdu. Şok presle topu kapıp direkt kaleye gidilecek. Sabır ve disiplinden taviz verilmeyecek. Fenerbahçe'nin dikkatini Onyekuru'nun üzerine vereceğini hesap eden Terim sol gösterip sağ vuracak. ve 'ın savunma zaafını hedef alan Terim, - ikilisini kullanacak.

    Fener'in şifresi sabır ve disiplin

    Fenerbahçe bugün Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Maça ve rakibe göre değişik stratejiler belirleyen teknik direktör Erol Bulut ezeli rakibi yıkacak planı yaptı. Bulut'un derbi stratejisi sabır ve disiplin üzerine kurulu.

    TOPU GALATASARAY'A BIRAKACAK
    Hem orta alandaki eksikler hem de 3 puanlık avantaj nedeniyle Bulut, kontrollü bir oyun planı belirledi. Topu G.Saray'a bırakmayı düşünen Bulut, şok pres ile Aslan'ı avlamayı planlıyor.

    RAKİBİ ŞOK PRESLE AVLAYACAK
    Şok pres sonucu kapılacak toplarla pozisyon aranacak. Rakibin öne geçmesinin sıkıntı oluşturacağnı düşünen başarılı hoca, oyun planının sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamalarını istiyor.

        ENNER VALENCİA'YA ÖZEL TALİMAT
        Galatasaray'ın en etkili silahı olan Onyekuru'yu savunacak olan Sangare ile özel görüşmeler yapan Erol Bulut, Valencia'ya da "90 dakika boyunca savunmaya yardıma gel" talimatını verdi.

        GALATASARAY SOL GÖSTERİP SAĞ VURACAK
        Galatasaray, bu geceki derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek liderliğe yükselmenin hesabını yapıyor. Adeta derbiyle yatıp kalkan teknik direktör Fatih Terim'in rakibi imha planı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam imha planını Fenerbahçe'nin muhtemel planı üzerine inşa etti.

        FENER'İN AKLININ İÇİNE GİRDİ
        Fatih Terim, F.Bahçe'nin ilk olarak Onyekuru'yu durdurma üzerine bir oyun planı hazırlayacağını düşünüyor. Başarılı hoca Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldıza özel önlem alacağını planlıyor.

            YEDLİN KADIKÖY'DE SAHADA
            Fatih Terim bu nedenle rakibe sol gösterip sağ vuracak. Sağ bekte yeni transfer Yedlin'i oynatacak olan başarılı teknik adam, ABD'li yıldızın önünde ise Ryan Babel'e görev verecek.

            KİLİT İKİLİ YEDLİN&BABEL
            Terim, Caner Erkin ve Mame Thiam ikilisinin savunma zaafından yararlanmak amacında. Dikkatini Henry Onyekuru'ya verecek olan Fenerbahçe'yi Babel-Yedlin ikilisiyle vurmayı planlıyor.

            FENERBAHÇE'DEN MENTAL TAKVİYE
            Fenerbahçe teknik ekibi oyuncularla tek tek iletişime geçti. Mental takviye yapıldı. Psikologlardan da yardım alındı.

                FATİH TERİM BELHANDA'YI UYARDI
                Teknik patron Fatih Terim, F.Bahçe derbilerinde 2 kez kırmızı gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını istedi.

                İDDAA'YA GÖRE DERBİNİN FAVORİSİ FENERBAHÇE
                İddaa bu gece Kadıköy'de oynanacak derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.10, Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.40 oranı verildi. Beraberliğin iddaa oranı ise 3.10 olarak açıklandı.

                RYAN BABEL SÖZLEŞMEYE 1 ADIM UZAKTA
                Galatasaray'da bugün ilk 11'de olması beklenen Ryan Babel, derbide süre alması durumunda bu sezonki 20. resmi maçına çıkacak. Hollandalı yıldızın sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

                    GUSTAVO DİZLİKLE KENDİNİ DENEYECEK
                    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Sarı-Lacivertliler, dün derbinin taktik provasını yaptı. Fenerbahçe'de ayağındaki ciddi problem nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan Luiz Gustavo'nun bugün kendisini özel bir dizlikle deneyeceği öğrenildi. Sağlık heyeti ise Gustavo'nun derbide riske edilmesine sıcak bakmıyor.

                    FERNANDES YOK YEDLİN İLK 11'DE
                    Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Derbinin son taktik çalışmasının yapıldığı idmanda hücum varyasyonlarına ağırlık verildi. Galatasaray'da karantina süresi bitmeyen Gedson Fernandes, derbi kadrosunda yer almayacak. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olacak.

                    İLKER YAĞCIOĞLU: DERBİDE BERABERLİK İHTİMALİ AĞIR BASIYOR
                    Fenerbahçe derbiye son derece sıkıntılı bir dönemde yakalandı. Fener'in en iyi işleyen bölgesindeki Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden sadece Ozan olacak. Bu Erol hocayı zorlayacak. Büyük silah Mesut Özil'in de hazır olmadığını herkes biliyor. Fenerbahçe'nin daha fazla önlem almaya çalışan taraf olacağını söyleyebilirim. Fenerbahçe tıpkı Alanya ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi kaptığı topları çabuk kullanmak isteyecek. Fakat iki takım da uzun lig maratonunu düşünerek öncelikle kaybetmemeyi düşünecektir. Beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum.

                    EVREN TURHAN: DERBİDE BASKIYI FENER HİSSEDECEK!
                    G.SARAY futbol olarak daha iyi durumda olabilir ancak derbide oyun değil skor önemlidir. Puan cetvelindeki görüntünün aksine bu derbide baskı ve stresi daha çok Fenerbahçe hissedecek. Mağlubiyet Fener'e daha çok etki eder. Fener kaybederse Erol Bulut üzerindeki spekülasyonlar artacak. Psikolojik faktörler her zaman önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde daha da önemlidir. Net bir favori yok. Zor maç olacak. Gustavo oynamazsa Fenerbahçe alan daraltmak için oyunu geride kabul edebilir. G.Saray da ileri çıkarken hata yapmazsa işleri daha kolay olur.
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