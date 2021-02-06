FERNANDES YOK YEDLİN İLK 11'DE

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Derbinin son taktik çalışmasının yapıldığı idmanda hücum varyasyonlarına ağırlık verildi. Galatasaray'da karantina süresi bitmeyen Gedson Fernandes, derbi kadrosunda yer almayacak. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olacak.

İLKER YAĞCIOĞLU: DERBİDE BERABERLİK İHTİMALİ AĞIR BASIYOR

Fenerbahçe derbiye son derece sıkıntılı bir dönemde yakalandı. Fener'in en iyi işleyen bölgesindeki Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden sadece Ozan olacak. Bu Erol hocayı zorlayacak. Büyük silah Mesut Özil'in de hazır olmadığını herkes biliyor. Fenerbahçe'nin daha fazla önlem almaya çalışan taraf olacağını söyleyebilirim. Fenerbahçe tıpkı Alanya ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi kaptığı topları çabuk kullanmak isteyecek. Fakat iki takım da uzun lig maratonunu düşünerek öncelikle kaybetmemeyi düşünecektir. Beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum.

EVREN TURHAN: DERBİDE BASKIYI FENER HİSSEDECEK!

G.SARAY futbol olarak daha iyi durumda olabilir ancak derbide oyun değil skor önemlidir. Puan cetvelindeki görüntünün aksine bu derbide baskı ve stresi daha çok Fenerbahçe hissedecek. Mağlubiyet Fener'e daha çok etki eder. Fener kaybederse Erol Bulut üzerindeki spekülasyonlar artacak. Psikolojik faktörler her zaman önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde daha da önemlidir. Net bir favori yok. Zor maç olacak. Gustavo oynamazsa Fenerbahçe alan daraltmak için oyunu geride kabul edebilir. G.Saray da ileri çıkarken hata yapmazsa işleri daha kolay olur.