Cengiz'in transferin maliyeti 7 milyon Euro olarak açıklamasına rağmen, "Fenerbahçe, İrfan Can'ı 10 milyon Euro+3 milyon Euro bonus, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci karşılığında aldı" demesi gündemi sarstı…

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu açıklamalara sert bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin kurmaylarının şu anda açıklama metni üzerinde son çalışmaları yaptığı belirlendi.

Yapılacak sert açıklamanın ardından Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi ortam iyice gerilecek. Bu gerilimin sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

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"İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON OLARAK 5.5 MİLYON EURO, LİNNES VE YÜZDE 20 DEDİK"

Talip oldukları ve Fenerbahçe'ye imza atan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda yaşananları anlatan Mustafa Cengiz, "Çok değerli bir oyuncu. Mesut gibi çok iyi oyuncu. İstediğimiz bir futbolcu. Bu işi onlar açtı. Menajerlerin av mevsimi açıldı dedim. Ortalığı kızıştırıyorlar. İyiyi bilen, kötüyü de bilir. İyi lafı söyleyen en güzel küfürü de eder. En dürüst olan en tehlikeli insan olabilir. İnsanın dürüstlüğü nereye kadar bilemem. Biz bu böyle olmaz dedik. Aradım Göksel Başkan'ı. 'Başkanım yazılı teklif verin' dedi. Bize ulaştırılan bilgi oyuncu kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. Futbolcu ile yüz yüze görüşmedim. 4 milyon Euro + ertesi satıştan karın yarısı teklif verdik. Sonra yüz yüze geldik. Göksel Bey, 'beni anla' dedi. 'Ben sizinle aynı teklifi veren olursa size rüçhan hakkı veririm' dedi. Sonra, teklif vermediğimizi söyledi. Sonra bir araya geldik. O çocuğun isteğini, iştahını değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. Bir sponsoru da reddettik. Biz limitler içerisinde davranıyoruz dedik. Son teklif 5.5 milyon Euro, Linnes ve yüzde 20 dedik. Linnes'in maaşını biz ödeyeceğiz. Şampiyon olursak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak 1'er milyon Euro verdik. Karşı taraf çok mutlu oldu. Bir yönetici arkadaşımız 'Bu iş bitti' dedi.

FENERBAHÇE YALAN SÖYLEDİ