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    • Spor
    • 03.02.2021 13:30
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    • 03.02.2021 13:30
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    'de heyecan bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında evinde 'u konuk ediyor. Sivas kazanarak Avrupa mücadelesini sürdürmek isterken, BB Erzurumspor ise 3 puanla ayrılarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - BB Erzurumspor

    'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivas - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Sivasspor - BB Erzurumspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ
    Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare
    BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Novikovas, El Kabir

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