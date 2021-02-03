Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Sivasspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - BB Erzurumspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Novikovas, El Kabir