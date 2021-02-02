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    • Spor
    • 02.02.2021 Gazete
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    oyuncularına böyle seslendi: En iyisi sizsiniz...

    'ta Teknik Direktör , yenilgisi sonrasında takımına güven aşıladı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Trabzonspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mücadelemiz ve oyunumuz üst düzeydeydi. Sadece şans bizden yana değildi” ifadelerini kullandı.

    En iyisi sizsiniz

    Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrasında takımına güven aşıladı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mücadelemiz ve oyunumuz üst düzeydeydi. Sadece şans bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.

    BÜYÜK ZORLUKLARLA GELDİK


    Sergen hoca, "Bu ligin en iyi takımı biziz. Ligin en değerli ve yetenekli oyuncuları sizsiniz. Bir yenilgiyle davamızdan vazgeçecek değiliz. Buraya ne zorluklarla geldik. Hepimiz biliyoruz" dedi.

        1 NUMARALI ADAY BİZİZ


        Beşiktaş'ın teknik patronu, "Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Şampiyonluktaki rakiplerimizden daha iyi durumda olduğumuz bir gerçek. Sezon sonunda da bunu herkese göstereceğiz" diye konuştu
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        Haberler Spor Sergen Yalçın oyuncularına böyle seslendi: En iyisi sizsiniz...