Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor yenilgisi sonrasında takımına güven aşıladı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mücadelemiz ve oyunumuz üst düzeydeydi. Sadece şans bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.