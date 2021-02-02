Galatasaray - Başakşehir maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de 23. Hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Başakşehir'de yeni teknik direktör Aykut Kocaman ilk maçına çıkarken Galatasaray'da ise yeni transfer Mostafa Mohamed kadroda yerini aldı.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Etebo, Taylan, Onyekuru, Emre Kılınç, Arda, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubike, Mahmut, Deniz Türüç, Guliano, Guldbransen, Crivelli