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    • 02.02.2021 19:51
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    Galatasaray - Başakşehir maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE

    ’de 23. haftasında Galatasaray, evinde 'i konuk ediyor. Hakem Kardeşler yönetiminde 'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

    Galatasaray - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de 23. Hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Başakşehir'de yeni teknik direktör Aykut Kocaman ilk maçına çıkarken Galatasaray'da ise yeni transfer Mostafa Mohamed kadroda yerini aldı.



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    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Etebo, Taylan, Onyekuru, Emre Kılınç, Arda, Babel

    Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubike, Mahmut, Deniz Türüç, Guliano, Guldbransen, Crivelli



        MAÇTAN NOTLAR
        Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı.

        Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.

        Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.

        Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

        YENİ TRANSFERLER YEDEKLER ARASINDA
        Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı iki oyuncu, yedekler arasında yer aldı.

        Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, yedekler arasında forma şansı bekledi.



        EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
        Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.

        BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
        Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

        Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.



        ARALARINDAKİ SON 5 MAÇ

        20/09/20

        İstanbul Başakşehir 0-2 Galatasaray TSL

        28/06/20

        İstanbul Başakşehir 1-1 Galatasaray TSL

        22/11/19

        Galatasaray 0-1 İstanbul Başakşehir TSL

        19/05/19

        Galatasaray 2-1 İstanbul Başakşehir TSL

        15/12/18

        İstanbul Başakşehir 1-1 Galatasaray TSL
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