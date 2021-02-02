Galatasaray - Başakşehir maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE





EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.



Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.