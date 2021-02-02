4 büyüklerin borcu 14 milyara ulaştı ama bombalar bir kez daha patladı: Bunun adı çılgınlık

FENER SOSYAL MEDYADA DÜNYA REKORU KIRDI

Dünyanın en önemli 10 numaralarından Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe müthiş bir rekorun altına imzasını attı. Ocak ayında sosyal medya hesaplarından tam 25.3 milyon etkileşim alan Sarı-Lacivertliler bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. Bu rakam ayrıca, sosyal medya tarihinin 1 ay içinde alınan en büyük etkileşim sayısı oldu. Barcelona ve Liverpool gibi dünyanın en önemli kulüplerini geride bırakan Fenerbahçe çok büyük bir başarının altına imzasını attı.