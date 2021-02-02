4 büyüklerin borcu 14 milyara ulaştı ama bombalar bir kez daha patladı: Bunun adı çılgınlık

Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 560 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi. Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.
İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI
Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, Galatasaray'la girdiği müthiş savaşın ardından İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.
GALATASARAY LİMİTLERİNİ ZORLADI
Cimbom da yaşadığı sıkıntılara rağmen müthiş bir ara transfer dönemi geçirdi. Mohamed, Onyekuru, Halil, Gedson ve Yedlin'i kadrosuna katan G.Saray limitlerini sonuna kadar zorladı.