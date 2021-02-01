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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    Galatasaray Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına kiraladı.

    İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, bonservisi Benfica’da olan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına kiraladı.

    Son aslan Gedson
    Transferin bitimine saatler kala G.Saray'dan sürpriz takviye... İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da forma giyen Gedson Fernandes'i bitirdi.

    1.5 YILLIK İMZA ATACAK
    Cimbom'un transferini KAP'a bildirdiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Sarı- Kırmızılılar, 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Gedson bugün imzayı atacak.

    BÜYÜK BİR POTANSİYEL
    Portekiz futbolunun son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Gedson, oldukça potansiyelli bir isim. Genç oyuncu 2 kez A Milli oldu.

    FENER'E KARŞI GOLÜ VAR
    Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı.



    COVID TESTİ POZİTİF ÇIKTI!
    Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in covid testi pozitif çıktı. Sarıkırmızılı takım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak talebinde bulundu. Fernandes bugün İstanbul'da olacak.
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