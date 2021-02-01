Galatasaray Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına kiraladı.

Transferin bitimine saatler kala G.Saray'dan sürpriz takviye... İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da forma giyen Gedson Fernandes'i bitirdi.
1.5 YILLIK İMZA ATACAK
Cimbom'un transferini KAP'a bildirdiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Sarı- Kırmızılılar, 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Gedson bugün imzayı atacak.
BÜYÜK BİR POTANSİYEL
Portekiz futbolunun son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Gedson, oldukça potansiyelli bir isim. Genç oyuncu 2 kez A Milli oldu.
FENER'E KARŞI GOLÜ VAR
Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı.
COVID TESTİ POZİTİF ÇIKTI!
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in covid testi pozitif çıktı. Sarıkırmızılı takım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak talebinde bulundu. Fernandes bugün İstanbul'da olacak.
1.5 YILLIK İMZA ATACAK
Cimbom'un transferini KAP'a bildirdiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Sarı- Kırmızılılar, 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Gedson bugün imzayı atacak.
BÜYÜK BİR POTANSİYEL
Portekiz futbolunun son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Gedson, oldukça potansiyelli bir isim. Genç oyuncu 2 kez A Milli oldu.
FENER'E KARŞI GOLÜ VAR
Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı.
COVID TESTİ POZİTİF ÇIKTI!
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in covid testi pozitif çıktı. Sarıkırmızılı takım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak talebinde bulundu. Fernandes bugün İstanbul'da olacak.